Order dla zakonnicy-hospicjantki

Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z okazji przypadającego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za Granicą, który jest świętem około 20 mln naszych rodaków mieszkających poza granicami Polski oraz Dnia Flagi.



W uznaniu wybitnych zasług i szczególnych osiągnięć w działalności politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej prezydent wręczył flagi państwowe m. in. Sanktuarium Maryjnemu w św. Lipce, Parafii Ducha Świętego w Wilnie oraz Towarzystwu Pomocy św. Brata Alberta.



Flagę dla sanktuarium odebrał ojciec superior Wiesław Kulisz. Sanktuarium obchodzi w tym roku 50. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętolipskiej, której dokonali wówczas Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński oraz kard. Karol Wojtyła, ówczesny metropolita krakowski. Sanktuarium jest jednym z najważniejszych miejsc kultu Matki Bożej w Polsce.



W imieniu parafii Ducha Świętego w Wilnie flagę odebrała Małgorzata Aleksandrowicz. W parafii jest prowadzona systematyczna i wszechstronna praca na rzecz miejscowej społeczności polskiej. W 1993 r. w wileńskiej parafii spotkał się z rodakami Jan Paweł II.



Z kolei Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, które otrzymało flagę z rąk prezydenta Dudy, jest pierwszą organizacją pozarządową, która zajęła się bezdomnymi. Zrzesza 2,7 tys. członków zorganizowanych w 67 kołach. Każde z nich organizuje schronisko, kuchnię i inne formy pomocy ludziom bezdomnym i ubogim.

Flagę odebrał prezes Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.



W uroczystości wziął udział m. in. bp Wiesław Lechowicz, delegat ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.



Siostra Prakseda Michalea Rak ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego urodziła się 18 lipca 1963 r. Absolwentka Akademii Teologi Katolickiej w Warszawie. Ukończyła również prawo na Uniwersytecie im. kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1996 roku przeniosła się do Gorzowa Wielkopolskiego i była jedną z założycielek Hospicjum im. św. Kamila, którym kierowała do sierpnia 2008 roku.



W 1999 roku z rąk bp. Adama Dyczkowskiego otrzymała statuetkę Człowiek-Człowiekowi - nagrodę przyznawaną przez biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej za działalność charytatywną. Na działalność hospicjum pozyskiwała pieniądze dzięki licznym kwestom ulicznym, koncertom charytatywnym czy akcji Pola Nadziei, polegającej na sprzedaży i sadzeniu cebulek żonkili.



W 2008 roku przeniosła się do Wilna, gdzie założyła pierwsze hospicjum na Litwie. W grudniu 2014 roku otrzymała statuetkę św. Krzysztofa w kategorii "Za Anioła Miłosierdzia nad Wilnem", a w 2015 roku została uhonorowana prestiżową nagrodą Polak Roku 2014, przyznawaną od 1998 roku osobie najbardziej zasłużonej dla spraw polskich na Litwie. W kwietniu 2016 roku wyróżniona została tytułem "Miłosierny Samarytanin 2015 roku" a w marcu 2018 roku została laureatką nagrody Chluba Litwy przyznawanej z okazji Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy.



Ksiądz prof. dr Marek Raczkiewicz, redemptorysta i doktor teologii urodził się 25 lutego 1966 r. w Rybniku. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 maja 1992 r. Od 25 lat jest duszpasterzem hiszpańskiej Polonii. Wykłada na Uniwersytecie św. Damazego, Papieskim Uniwersytecie Comillas oraz Instytucie Teologii Moralnej w Madrycie. Jest inicjatorem serii o hiszpańskiej Polonii "Polonica Matritensia". Od lat jest korespondentem Radia Watykańskiego, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Gościnnie organizuje także wiele kursów i wykładów w Polsce Brazylii i Peru.