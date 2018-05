Szef MSZ spotka się 3 maja z Timmermansem

Informację jako pierwsza podała telewizja TVN24. Według źródła PAP do rozmowy w belgijskiej stolicy dojdzie z polskiej inicjatywy.

Ani KE, ani strona polska nie informują o dotychczasowym przebiegu dialogu, który ma prowadzić do zakończenia konfliktu. Timmermans sygnalizował w ubiegłym tygodniu, że czeka na ruch Warszawy.

KE liczy na dalsze ustępstwa ze strony Polski m.in. dotyczące skargi nadzwyczajnej. "W rekomendacjach, które wydaliśmy w sprawie praworządności w Polsce, bardzo krytycznie odnieśliśmy się do skargi nadzwyczajnej. Podtrzymuję swoje stanowisko" - podkreślał 23 kwietnia Timmermans.

W ubiegły piątek temat praworządności był omawiany przez premiera Mateusza Morawieckiego i szefa KE Jean-Claude'a Junckera. Według informacji KPRM wyrazili oni "przekonanie, że sprawa może i powinna być uzgodniona w interesie obu stron".

Teoretycznie porozumienie Polski i KE powinno być wypracowane przed 14 maja. Taką datę wskazał Timmermans, wówczas kolejny raz spotykają się też ministrowie ds. europejskich. Wiceszef KE mówił po ich ostatniej debacie na temat praworządności w Polsce, że do 14 maja chciałby mieć wnioski z rozmów.

"W pewnym momencie musimy mieć jakieś wnioski. Mam nadzieję, że do maja będziemy je mieli. Mocno namawiam polskie władze, by widziały maj jako punkt odniesienia, by stwierdzić, czy osiągnęliśmy (porozumienie)" - podkreślał wiceprzewodniczący KE.