Z kraju do ojczyzny

Dialog w skeczu sprzed lat: – Panie majster, Ruskie w kosmos poleciały! – Wszystkie? – No nie… – To co mi tu łeb zawracasz!

Pobrzmiewa tu jedna z koncepcji patriotyzmu, wedle której dla Polski byłoby najlepiej, gdyby nie miała problemów z sąsiadami. Wtedy Polska mogłaby być supermocarstwem i to sąsiedzi mieliby problemy z nami. Jakby Ruskie poleciały i nie wróciły, a do tego może jeszcze Niemcy, to by dopiero było! Ziściłaby się wizja kraju od morza do morza – a nawet do wielu mórz. Potęga, potęga, imperium, łaaa!

No to dobra, wyobraźmy sobie, że rzeczywiście jesteśmy imperium. I co się z nami dzieje?

Wstajemy rano szczęśliwsi? Zjadamy jajecznicę z większych jajek? Pracę wykonujemy z wyżej podniesionym czołem, a wieczorne rozmowy przy grillu prowadzimy dostojniej? Śpimy pod biało-czerwoną kołdrą, śniąc, że siedzimy na tronie, po czym budzimy się – i rzeczywiście?

Nawet jeśliby tak było, to jakoś nie widzę trwałych, realnych korzyści, jakie miałyby z tego wynikać. Za to nierealne korzyści, owszem, widzę: to za nimi uganiali się zdobywcy ziem, geniusze strategii w rodzaju Aleksandra Wielkiego czy Napoleona. Tylko co z tego, że przetoczyli się z wojskami przez pół świata, że przelali rzeki krwi, skoro nie widać dobra, jakie miałoby z tego wyniknąć? Po wielkich podbojach zawsze pozostaje mnóstwo ludzi martwych, ale ani jeden nie jest bardziej żywy. Więc po co to wszystko? Po to, żeby zakompleksione indywidua mogły udowadniać swoją wielkość na gruzach własnoręcznie zniszczonych wspaniałości?

„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” – mówi Pan Jezus (Mt 16,26). Prosty z tego wniosek, że bezduszne (czyli bez dbania o duszę) zdobywanie świata nie przynosi korzyści.

Imperia przychodzą i odchodzą, i jakoś nie widać, żeby kości ich obywateli spoczywały w ziemi godniej albo choćby trwalej od szczątków przedstawicieli innych społeczności. A ileż wysiłku, ile środków i zmagań kiedyś włożyli zwycięzcy w zdobycie władzy, ile łez i krwi kosztowało to przegranych – wszystko dla garstki popiołu, która zostaje z tego po nie tak wielu latach.

Jeśli narody zostawiają po sobie coś naprawdę wartościowego, to tylko to, co przynosi korzyść duszy. Nam, chrześcijanom, łatwiej wskazać to, dla czego warto poświęcić wszystkie siły: zbawienie. Jeśli Polska będzie dla ludzkości czytelnym drogowskazem do nieba, to będzie potęgą. Niekoniecznie światową, ale po co komu światowa, skoro ten świat jest tak przeraźliwie chwilowy. Nasza ojczyzna jest w niebie, więc dobry jest taki kraj, z którego łatwiej się tam dostać. Do nieba – nie w kosmos.