Świeckim okiem

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam, jak wielkim darem obdarzył nas Jezus. Darem swojej miłości. Pozostawił przykazanie miłości, które ma być dla nas drogowskazem w codziennym postępowaniu. Dał też dwa przykłady doskonałej miłości: tej, jaką darzy nas sam Bóg Ojciec (bo kto kocha bardziej niż On?), oraz tej, która wiedzie do ofiarowania samego siebie za każdego z nas. Miłość ta daje ludziom radość i pocieszenie. O ile łatwiej jest brać niż dawać… To jednak właśnie dawanie miłości sprawia największe szczęście, o którym mówi Jezus. Ogromnym szczęściem dla nas jest to, że każdy z nas może nazywać się najlepszym przyjacielem Jezusa. On sam nas tak nazwał. Nie jesteśmy już więcej sługami, którzy mają spełniać Jego wolę, ale przyjaciółmi, czyli możemy na sobie nawzajem polegać. My mamy za zadanie czerpać przykład z Jezusa i być takim właśnie przyjacielem dla wszystkich ludzi. Jeżeli będziemy postępować zgodnie z przykazaniem miłości, będziemy na drodze prowadzącej nas do zbawienia.•