Historia Alfiego poruszyła ludzi na całym świecie. Odsłoniła też prawdę o cywilizacji, która odcinając się od swoich chrześcijańskich korzeni, stacza się w totalitaryzm. Wyjściem jest powrót do Chrystusa, do Ewangelii. „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,12). Mamy się wzajemnie miłować, nie zabijać.