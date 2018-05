Ataki w Londynie

Jeden mężczyzna zmarł w wyniku ran postrzałowych, a drugi został ranny i przebywa w szpitalu - podał portal sky w środę. Do zdarzeń doszło w północno-zachodnim Londynie.

Ok. 30-letni mężczyzna zmarł we wtorek na miejscu zdarzenia prawie godzinę po tym, jak policja została wezwana na Cumberland Road tuż po godz. 21.00 (po 20.00 w Polsce) we wtorek w północno - zachodnim Londynie.

Drugi mężczyzna, ok. 20-letni z raną postrzałową sam się zgłosił do szpitala. Jest w stanie stabilnym - poinformował Scotland Yard.

Cumberland Road i Essolado Way, miejsca, w których jak sądzi policja, doszło do ataków, zostały otoczone kordonami policyjnymi.

Policja wszczęła śledztwo w sprawie morderstwa.