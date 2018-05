"Rz": Polska jak magnes dla inwestorów z zagranicy

Rośnie znaczenie Polski jako kluczowego celu dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych - stwierdza raport ośrodka analitycznego fDi Markets z grupy "Financial Timesa". Raport przedstawia najnowsze dane dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na świecie w 2017 r. Jedynym partnerem publikacji w Polsce jest "Rzeczpospolita".

Według fDi Markets w ubiegłym roku inwestorzy zadeklarowali uruchomienie w Polsce projektów wartych 14,8 mld dolarów. Ale nawet nie kwota jest tu imponująca, tylko jej wzrost w porównaniu z 2016 r., który wyniósł 49 proc. - podaje "Rzeczpospolita".

Znacznie wzrosła także liczba nowych projektów - o jedną czwartą, do 338. To świetne wyniki w porównaniu z całą Europą, gdzie według fDi Markets trafiły inwestycje warte 183,9 mld dolarów, co w skali roku daje wzrost o 14 proc. - informuje gazeta.