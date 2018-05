Prognoza pogody na kolejne dni maja

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa.

W środę w województwach północno-wschodnich pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie początkowo małe i umiarkowane, okresami przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm, a na południowym zachodzie miejscami do 20 mm. Temperatura maksymalna od 16 st. na Pomorzu do około 21 st. w centrum i 26 st. na Podkarpaciu, chłodniej na wybrzeżu: miejscami 13 st., 14 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy ze środy na czwartek w województwach południowo-wschodnich zachmurzenie małe i umiarkowane, na Podkarpaciu okresami duże i tam miejscami niewielki deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, głównie w zachodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Lokalnie na południowym zachodzie burze. Burze możliwe są także na Kujawach i wschodnim Pomorzu. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura minimalna od 9 st., 10 st. na północnym zachodzie do 14 st., 15 st. na południowym wschodzie, chłodniej na wybrzeżu: 8 st., 9 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W czwartek na południowym wschodzie i krańcach północno-zachodnich pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a w pasie od Śląska przez centrum, Mazowsze po Warmię i Podlasie burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm, a na Śląsku Górnym miejscami do 25 mm. Temperatura maksymalna od 14 st., 18 st. na północnym zachodzie i krańcach zachodnich do 29 st. na południowym wschodzie, chłodniej na wybrzeżu: miejscami 16 st., 17 st. Wiatr na południowym wschodzie słaby, poza tym umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km/h, na wschodzie z kierunków południowych, na zachodzie kraju zachodni.

W Warszawie w środę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 23 st. Wiatr słaby, zmienny. W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie umiarkowane. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 14 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze. Możliwy grad. Prognozowana suma opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna 28 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.