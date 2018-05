Policja w Rzymie w stanie najwyższej gotowości

Policja, karabinierzy, straż miejska i wojsko w Rzymie postawione zostały w stan najwyższej gotowości przed dwoma wydarzeniami we wtorek i środę, stanowiącymi wyzwanie dla bezpieczeństwa. To wielotysięczny koncert z okazji Święta Pracy i mecz Roma- Liverpool.

Przez dwa dni w kilku rejonach miasta obowiązywać będą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa a pilnować ich będą tysiące funkcjonariuszy. Będą to dodatkowe środki we włoskiej stolicy, gdzie od dawna obowiązuje alert z powodu utrzymującego się zagrożenia terrorystycznego.

Bardzo skrupulatne kontrole towarzyszyć będą organizowanemu co roku w Święto Pracy przez trzy włoskie centrale związkowe wielogodzinnemu koncertowi na Lateranie. Tradycyjnie gromadzi się na nim kilkaset tysięcy osób.

Podczas gdy setki policjantów będą czuwać przez cały wtorek nad przebiegiem tej najbardziej masowej w roku imprezy w Rzymie, w stanie podwyższonej gotowości będą pozostałe siły porządkowe w związku z oczekiwanym przybyciem 5 tysięcy kibiców klubu z Liverpoolu na półfinałowy środowy mecz piłkarskiej Ligi Mistrzów z AS Roma.

Według policji będzie wśród nich około 40 najbardziej agresywnych chuliganów. Istnieją obawy, że podejmą oni akcje odwetowe za chuligańskie wybryki kibiców Romy w angielskim mieście, podczas których zaatakowany przez nich kibic Liverpoolu odniósł ciężkie obrażenia.

Centrum Wiecznego Miasta oraz okolice Stadionu Olimpijskiego mają zostać zamienione w twierdze, by nie dopuścić do fali przemocy i wandalizmu. Szczególnie chronione będą zabytki i place, przede wszystkim Campo de' Fiori, gdzie w przeszłości doszło do starć kibiców. Przypomina się też, że w 2015 roku kibice holenderskiego klubu Feyenoord zdewastowali fontannę na Placu Hiszpańskim.

Dla angielskich kibiców, przybywających do włoskiej stolicy przygotowano broszury z przydatnymi informacjami, także o obowiązujących zakazach. Podkreśla się tam, że nie wolno jeść i pić na schodach zabytków oraz moczyć nóg i kąpać się w fontannach i zawieszać na nich transparentów czy kibicowskich szalików.

Kolejnym wyzwaniem dla stołecznych sił porządkowych we wtorek będzie wizyta papieża Franciszka w podrzymskim sanktuarium Divino Amore, gdzie zgromadzą się tysiące wiernych.