Anthony Hayden - sędzia, który skazał Alfiego na śmierć

Sędzia Anthony Hayden, który skazał Alfiego Evansa na śmierć, jest członkiem organizacji zrzeszającej homoseksualnych prawników - The Bar Lesbian and Gay Group (BLAGG) i jest współautorem książki o związkach homoseksualnych i ich znaczeniu dla praw dziecka.

W 2012 r. Hayden był współautorem książki Children and Same Sex Families: A Legal Handbook. "Ten podręcznik zawiera aktualne, ustawowe i sądownicze stanowisko w brytyjskim prawie rodzinnym dotyczące par tej samej płci, z naciskiem na kwestie dzieci, których prawo jest najbardziej skomplikowane. Na przykład w Wielkiej Brytanii ta sama jednostka rodzinna może znajdować się w zupełnie innej sytuacji prawnej, w zależności od tego, kiedy i jak dzieci zostały poczęte oraz od statusu relacji między rodzicami lub między rodzicem a dzieckiem. Jest to nieoceniony przewodnik po szybko rozwijającej się dziedzinie prawa brytyjskiego, napisany dla wszystkich prawników rodzinnych i związanych z nimi specjalistów - w organizacjach charytatywnych, władzach lokalnych, opiece zdrowotnej, agencjach adopcyjnych i agencjach świadczeń - którzy zapewniają porady i wsparcie rodzinom tej samej płci" - to opis książki na amazon.com.

"Hayden jest ekspertem w zakresie prawa rodzinnego i dziecięcego" - twierdzi największa brytyjska kancelaria rodzinna w Wielkiej Brytanii.

W listopadzie 2017 r. Hayden orzekł, że kobieta w stanie "minimalnie świadomym" powinna być zagłodzona na śmierć, ponieważ byłoby to w jej "najlepszym interesie".

Według "The Telegraph" Hayden otrzymał ponad 300 000 funtów z tytułu opłat za pomoc prawną w sprawach cywilnych od 2005 do 2006 roku.