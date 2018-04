Naśladujmy przykład bł. Hanny Chrzanowskiej!

Ojciec Święty podziękował za świadectwo życia bł. Hanny Chrzanowskiej i zachęcił do naśladowania przykładu tej apostołki chorych. Mówił o tym do kilkunastu tysięcy pielgrzymów przybyłych do Watykanu na modlitwę „Regina Coeli”.

“Wczoraj, w Krakowie została ogłoszona błogosławioną Hanna Chrzanowska, wierna świecka, która poświęciła swoje życie opiece nad chorymi, w których widziała oblicze cierpiącego Jezusa – mówił Franciszek. - Dziękujmy Bogu za świadectwo tej apostołki chorych i starajmy się naśladować jej przykład.”