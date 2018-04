Gdy rodzina będzie silna, to Polska będzie silna - powiedział w niedzielę w Chełmnie (Kujawsko-Pomorskie) marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski podczas spotkania z mieszkańcami. Dodał, że wielkim sukcesem PiS jest to, że dzieci w Polsce nie żyją w ubóstwie.

"W tym roku przypada setna rocznica odzyskania niepodległości. Bardzo byśmy chcieli, żeby świętowanie było godne. Premier dwa tygodnie temu zapowiedział wywieszanie biało-czerwonych flag na urzędach. Bardzo proszę państwa o to, żebyście wszyscy wywiesili flagi w nadchodzące święta narodowe" - podkreślił w Chełmnie Karczewski, który rozdał flagi uczestnikom spotkania. "Bardzo chcemy, żeby Polska była biało-czerwona. Wiem, że mamy różne poglądy, ale chciałbym, żebyśmy mieli szacunek do naszego państwa" - mówił.

Marszałek Senatu wskazał, że spotkania z Polakami w całym kraju są dla Prawa i Sprawiedliwości ogromnym źródłem wiedzy. Dodał, że takie spotkania PiS organizuje po raz kolejny, żeby wsłuchiwać się w głosy Polaków i nanosić korekty na swój program zmian w kraju.

Nawiązał do kończącego się w niedzielę w Toruniu XXI Forum Polonijnego, w którym uczestniczył.

"Jest wielkie zainteresowanie Polonii Polską. Wiem, że w Chełmnie było wcześniej bardzo duże bezrobocie i mam świadomość, że część osób pochodzących z tego miasta stanowi tę Polonię. Są dobre sygnały od rodaków za granicą, którzy dostrzegają, że w Polsce jest coraz bezpieczniej, kraj się modernizuje, rozwija, a bezrobocie spada. Dobrą wiadomością dla nas jest to, że niektóre osoby już wróciły z emigracji, a kolejne noszą się z takim zamiarem" - wspomniał Karczewski.

Stwierdził, że PiS bardzo zależy na silnej rodzinie.

"Gdy rodzina będzie silna, to Polska będzie silna. My o tę rodzinę dbamy. Bardzo mocno krytykowano nasz program, który miał być nierealny i niemożliwy do wprowadzenia. Okazało się, że jest inaczej" - powiedział Karczewski. Dodał, że wielkim osiągnięciem PiS i wynikiem wprowadzenia programu "Rodzina 500 Plus" jest doprowadzenie do stanu, w którym dzieci w Polsce nie żyją w ubóstwie.