Długa historia „Dzikiego”

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policji przeprowadzili wspólną akcję w Dzierżoniowie (woj. dolnośląskie) 21-22 kwietnia. Jak podano w komunikacie, na miejscu, gdzie miał się odbyć koncert grup neonazistowskich, znaleźli materiały służące do propagowania totalitarnej ideologii, w tym banery i flagi. Wylegitymowali ponad 100 osób, które przyjechały na koncert. Zatrzymani zostali organizatorzy imprezy – Piotr. G PS. „Dziki” oraz Krzysztof S. PS. „Słowik” związani z organizacją „Blood & Honour”.

Agencja podaje, że obaj od wielu lat byli obserwowani. Piotr G. – wg ABW – działa w środowiskach neonazistowskich od lat 90. Utrzymywał kontakty z liderami wrocławskiego „Aryjskiego Frontu Przetrwania” – pierwszej organizacji w Polsce, która jawnie odwoływała się do zbrodniczej ideologii – czytamy w komunikacie.

W 2009 r. z inicjatywy Agencji prowadzone było śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, wywodzącej się ze środowiska neonazistowskiego. Jej członkowie, w tym Piotr G. oraz Krzysztof S., rozpowszechniali materiały, w których nawoływali do nienawiści na tle rasowym, narodowym, etnicznym itd. Organizowali również koncerty, na których propagowane były symbole nazistowskie. Śledztwo zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. Poza Krzysztofem S. i Piotrem G. obejmował on 9 innych członków środowiska neonazistowskiego z całego kraju. Ostatecznie po wieloletnim procesie osoby te zostały prawomocnie skazane. Nie zmieniły jednak przekonań. „Mężczyźni zintensyfikowali również kontakty międzynarodowe m.in. z neonazistami z Serbii, Czech, Ukrainy, Francji, Wielkiej Brytanii. Szczególnie bliskie relacje nastąpiły z neonazistami z Niemiec, w tym z liderami tamtejszych komórek Blood & Honour” – podaje ABW.

W coraz częściej organizowanych przez podejrzanych koncertach uczestniczyło od 100 do 500 uczestników. Ceny biletów dochodzą do 120 zł. Uzyskane w ten sposób środki stanowią źródło finansowania dla lokalnych neonazistów, podobnie jak sprzedaż alkoholu, artykułów spożywczych oraz płyt i koszulek.

Za apogeum działalności podejrzanych ABW uważa rok 2017, w którym zorganizowano aż cztery koncerty neonazistowskie. Jeden z nich to „Ironborn Relise Party”, impreza przeniesiona z Czech, ponieważ tamtejsze służby nie dopuściły do jej organizacji.

Krzysztof S. i Piotr G. stanęli przed prokuratorem. Usłyszeli zarzuty dotyczące organizacji w terminie od marca 2016 r. do kwietnia 2018 r. pięciu koncertów neonazistowskich, w trakcie których propagowano treści o charakterze totalitarnym (faszystowskim), nawoływano do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, a także prezentowano treści o charakterze symboliki faszystowskiej.

