Objawienia prywatne nie przyniosły nowych treści

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. J 16, 13

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. J 16, 13

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

J 16, 12-15

Pismo Święte zawiera zapis Bożego objawienia, którego treść jest nam potrzebna do zbawienia. Jeśli w historii chrześcijaństwa miały miejsce objawienia prywatne (a mówimy tu oczywiście o tych potwierdzonych przez Kościół), to nie przyniosły one nowych treści, lecz jedynie przypomniały prawdy zawarte w tekstach biblijnych. Duch Święty, którego posyła nam Jezus, pozwala w sposób pogłębiony zrozumieć treść objawienia. Człowiek bowiem nie jest w stanie ogarnąć całej prawdy Bożej: może do niej jedynie się przybliżać, może ją stopniowo coraz bardziej rozumieć. W najbliższy piątek rozpoczynamy nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego. Zachęcam, by przez dziewięć kolejnych dni odmawiać modlitwę do trzeciej Osoby Trójcy Świętej z prośbą o lepsze rozumienie słowa Bożego.