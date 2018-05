Kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. J 16,2

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».

Jak różnie można rozumieć, czym jest prawdziwe oddawanie czci Bogu! Dwa tysiące lat po tym, jak Jezus wypowiedział słowa z dzisiejszego fragmentu Ewangelii, jest już dla nas zupełnie oczywiste, że miał rację. Znamy historię. Minęły epoki, a w żadnej z nich nie brakowało ludzi, którym wydawało się, że oddają cześć Bogu, chociaż czynili zło. Jaka jest wobec tego recepta na właściwe rozeznanie dobra i zła? Odpowiedź jest oczywista: Duch Święty, Paraklet, nazwany przez Jezusa Duchem Prawdy oraz Pocieszycielem. Jego posłannictwem jest świadczenie o Jezusie. Naszym również. A świadczymy tym, że jesteśmy z Jezusem od początku. Być z Jezusem oznacza dawać świadectwo. Oby zawsze było to świadectwo prawdy.