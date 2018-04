Empik nie usunie ze swych półek książki nt. autoterapii homoseksulizmu

Włączenie tej pozycji do oferty popularnej księgarni spotkało się z oskarżeniami o szerzenie homofobii. Firma nie zdecydowała się na jej wycofanie. Dodała jednak do jej opisu dystansujący się komentarz.

Pierwotnie książka była dostępna na stronie internetowej Empiku z następującym opisem:

- Holenderski psycholog, profesor Gerard van den Aardweg, od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku prowadzi praktykę terapii osób o skłonnościach homoseksualnych. Przez ten czas zdołał pomóc setkom homoseksualistów, którzy dzięki niemu osiągnęli stałą dyspozycję do zawarcia trwałego związku heteroseksualnego. Jego terapeutyczne metody cieszą się dużym zainteresowaniem na całym świecie, o czym świadczą liczne książki van den Aardwega, tłumaczone na języki obce (po polsku ukazała się w 1999 roku praca pt. Homoseksualizm i nadzieja).

Później Empik dodał do tego opisu - powyżej niego - następująca notę:

- Treść niniejszej publikacji opisuje terapię konwersyjną, która w opinii takich organizacji jak WHO i ONZ została uznana za szkodliwą dla zdrowia i niezgodną z aktualnym stanem wiedzy medycznej. W 2016 roku Polskie Towarzystwo Seksuologiczne wydało stanowisko, w którym czytamy: "Propagowanie terapii polegających na korekcie, konwersji czy reparacji orientacji homo- czy biseksualnej w kierunku wyłącznie heteroseksualnej jest niezgodne ze współczesną wiedzą na temat seksualności człowieka i może zaowocować poważnymi niekorzystnymi skutkami psychologicznymi dla osób poddawanych tego typu oddziaływaniom.

Oto jak Empik wyjaśnił swe postępowanie na Facebooku:

"Szanowni Klienci,

słuchamy debaty publicznej i dochodzących do nas głosów w sprawie roli dystrybutora książek jaką pełnimy. Doceniamy fakt, że uważacie nas Państwo za ważne ogniwo w dostępie do wiedzy i twórczości. Debata nad książką „Walka o normalność. Przewodnik do autoterapii homoseksualizmu” ponownie uświadomiła nam, że spoczywa na nas społeczna odpowiedzialność i to powoduje, że w określonych sytuacjach podejmujemy działania niestandardowe. Przyjmując istotne argumenty pojawiające się w debacie a dotyczące wskazanej pozycji w naszej ofercie, zdecydowaliśmy się opatrzyć ją w opisie na stronie produktu dodatkowym komentarzem. Przedstawia on aktualne stanowisko organizacji międzynarodowych i polskich, które wypowiedziały się na temat terapii konwersyjnej. (...)

Wierzymy, że dostęp do jak najszerszego wyboru książek jest dla nas i naszych klientów istotną wartością i dlatego nie chcielibyśmy pełnić roli cenzora i selekcjonować które książki sprzedawać a które nie. Pozostaniemy nadal w pełni pluralistyczną i demokratyczną „przestrzenią”, w której obok siebie funkcjonują książki prezentujące rozmaite poglądy, postawy, opinie, światopoglądy i teorie. Naszą rolą nie jest dokonywanie selekcji tytułów i określanie, które z nich mogą znaleźć się w obiegu, a które nie. Ufamy, że każdy z autorów i wydawców – jako podmioty całkowicie odpowiedzialne za treść danej publikacji - dochowują wszelkiej staranności, rzetelności i wprowadzają do sprzedaży tytuły, które są merytorycznie dopracowane, a co ważne – zgodne w treści z literą prawa. Jednocześnie pozostajemy otwarci na ważne dyskusje."