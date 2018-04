Niech każdy z nas dołączy do tych, którzy bronią prawa do życia dziecka i prawa rodziców do decyzji o pozostawieniu go przy życiu. Otaczajmy modlitwą Alfiego i wszystkich, którzy decydują o jego losie! – zaapelował bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Bp Wiesław Lechowicz cytuje w swoim apelu list od pewnej matki, która zwraca się do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. „Razem z tym dzieckiem umiera nasz cywilizowany świat! Wielka Brytania jest Waszym domem… niech pozostanie Wielka… Błagam brońcie Tego dziecka!!!” – napisała w nim. Bp Lechowicz przytacza te słowa i apeluje, by każdy dołączył do tych, którzy bronią prawa do życia Alfiego Evansa.

Publikujemy treść apelu:

Apel Delegata KEP ds. Emigracji ws. Alfiego Evansa

Dzisiaj otrzymałem list od pewnej matki w związku z sytuacją dwuletniego dziecka Alfie Evansa. Zwraca się ona z apelem do Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii: „Razem z tym dzieckiem umiera nasz cywilizowany świat! Wielka Brytania jest Waszym domem… niech pozostanie Wielka… Błagam brońcie Tego dziecka!!!”.

Niech każdy z nas dołączy do tych, którzy bronią prawa do życia dziecka i prawa do decyzji jego rodziców o pozostawieniu go przy życiu.

Otaczajmy modlitwą Alfiego i wszystkich, którzy decydują o jego losie!

bp Wiesław Lechowicz

Przewodniczący Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

26 kwietnia 2018 r.