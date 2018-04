Rafalska: Realizacja wszystkich postulatów protestujących zróżnicowałaby sytuację osób niepełnosprawnych

W październiku 2014 r. TK orzekł, że zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów osoby z niepełnosprawnością ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodne z konstytucją. Wyrok nie został do tej pory zrealizowany.

"Chcę też tu jasno powiedzieć, są prawa nabyte, jeżeli ktoś ma orzeczoną niepełnosprawność, to absolutnie ten stan jest uznany i sankcjonowany, ale my też realizujemy absolutnie wszystkie postulaty zgłaszane przez środowiska osób niepełnosprawnych - postulat dotyczący właśnie modelu orzecznictwa, ujednolicenia tego orzecznictwa, co jest na przykład w przypadku niesamodzielności niezbędne, żebyśmy mogli zrealizować wyrok Trybunał Konstytucyjnego" - powiedziała Rafalska.

Jak podkreśliła, realizacja wszystkich postulatów protestujących dalej zróżnicowałaby sytuację osób niepełnosprawnych. "Moje obowiązki są znacznie szerzej wykraczające niż te dwa postulaty, które doskonale rozumiem, ale których zrealizowania w proponowanym kształcie mogłoby nie tylko podzielić środowisko, ale doprowadzić do kolejnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który powie - tak jak w poprzednich swoich orzeczeniach - że nie można, jeżeli jest orzeczony stopień niepełnosprawności, to nie można różnicować go ze względu na to, kiedy ta niepełnosprawność powstała" - podkreśliła Rafalska.