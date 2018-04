Zależność jest OK

Zdjęcie ma wymiar symboliczny. Matka z dzieckiem to obraz zrozumiały i dla Indian, i dla Chińczyków. Jezus, stając się człowiekiem, zgodził się na zależność od swej Matki. Zależność jest warunkiem miłości, wzrostu i owocowania. Niezależność to skazywanie siebie na śmierć. „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5) – mówi Pan. Nic. Wydaje się, że chłopczyk na zdjęciu rozumie to lepiej niż my.