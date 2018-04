Okaż swoją solidarność z Alfie Evansem. Małym chłopcem, któremu brytyjski sąd odebrał nadzieję na życie. W pogotowiu czekają włoskie medyczne służby ratunkowe gotowe przetransportować chłopca do szpitala Dzieciątka Jezus w Watykanie. Przyjdź i zapal świeczkę lub znicz. Bez barw partii i organizacji poza-rządowych. Alfie Evans - jesteśmy z Tobą wbrew nieludzkiemu prawu! Alfie has a right to live! - możemy przeczytać na wydarzeniu "God Save Alfie Evans" utworzonym na facebookowej stronie "Fundacji Mamy i Taty".

Przypomnijmy, że sąd wbrew woli rodziców zgodził się na odłączenie dziecka od aparatury podtrzymującej życie. Zespół medyczny ocenił, że dalsza terapia "nie jest w jego najlepszym interesie" i może być nie tylko "daremna", ale także "nieludzka". Choć po odłączeniu od aparatury dziecko zaczęło oddychać samo, to sąd nie wyraził zgody na przewiezienie chłopca do Włoch, w celu jego dalszego leczenia. Nie pomogło nawet nadania mu włoskiego obywatelstwa. Rodzice dziecka nie poddają się, walczą dalej i złożyli już apelację.

Alfie przebywa w szpitalu Alder Hey w Liverpoolu od grudnia 2016 roku. Cierpi na ciężką, dotąd niezdiagnozowaną chorobę neurologiczną.

