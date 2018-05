Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».

Ten, kto jest ożywiony prawdziwą miłością bliźniego, widzi w sobie i w drugim Boże stworzenie. I całym swym myśleniem i działaniem mówi: „Jesteś dla mnie drogocennym dobrem, obrazem najwyższego Dobra”. Ten, kto jest przepełniony nienawiścią, uważa bliźniego za zło i mówi mu swoim sposobem myślenia i działania: „Byłoby lepiej, żebyś nie istniał”. Kto nienawidzi i uważa bliźniego za zło i życzy mu zła, ten zwraca się przeciwko Bogu, który stworzył i miłuje każdego człowieka. Miłość do brata decyduje o wszystkim, a więc także o zbawieniu. Fakt, czy ktoś miłuje bliźniego, czy go nienawidzi, pokazuje, czy jest on z Boga i w Bogu albo też poza Nim, czy poznał już Boga albo też jeszcze Go nie zna. Bo nienawiść zawsze niszczy. A miłość zawsze zwycięża.