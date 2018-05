Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

Kiedyś w „Gościu Niedzielnym” publikowany był cykl artykułów „Filary wiary”, którego autorem był ks. Tomasz Jaklewicz. Później ukazała się książeczka zbierająca całość cyklu. W tamtym czasie było mi dane przygotowywać do chrztu dorosłą osobę. Pani Katarzyna przeszła w sposób bardzo pogłębiony całą drogę katechumenatu. Jednym z elementów przygotowania, jaki jej wówczas zaproponowałem, była lektura książeczki „Filary wiary”. Opowiadała potem, że znalazła w niej zdanie, które uznała za swoją najkrótszą odpowiedź na pytanie, dlaczego chce zostać chrześcijanką. A zdanie brzmiało tak: „Chrześcijaństwo to nie perfekcjonizm, lecz głęboka więź z Jezusem”. Właśnie o tym mówią słowa Pana Jezusa: „kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity”.