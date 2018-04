Błaszczak: WOT to doskonałe uzupełnienie wojsk operacyjnych

W Morągu odbyła się przysięga ochotników do 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W uroczystości, która odbyła się w Parku Miejskim w Morągu, wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, kombatanci AK, rodziny żołnierzy i kilkuset mieszkańców miasta. Było to pierwsze zaprzysiężenie żołnierzy WOT na Warmii i Mazurach.

Przysięgę złożyło 130 ochotników, którzy przeszli 16-dniowe szkolenie podstawowe dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia ze służbą wojskową. Towarzyszyło im ok. 170 żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli 8-dniowe szkolenia wyrównawcze przed rozpoczęciem terytorialnej służby wojskowej.

Szef MON podkreślił, że WOT stanowią piąty rodzaj polskich sił zbrojnych i są złożone z ludzi, którzy zdecydowali się poświęcić część swojego wolnego czasu, by szkolić się i przygotować do obrony ojczyzny.

"To wojska także gotowe do reakcji w sytuacji kryzysowej, wojska bardzo silnie związane tu, z woj. warmińsko-mazurskim, z poszczególnymi powiatami, z poszczególnymi gminami; wojska, które doskonale znają teren; wojska, które stanowią doskonałe uzupełnienie wojsk operacyjnych" - zaznaczył Błaszczak.

Jego zdaniem, WOT to formacja, której żołnierze mają "wysokie morale". "Wiemy, że nawet najlepiej wyposażone - w najlepszy, najnowocześniejszy sprzęt - wojsko bez morale nie obroni ojczyzny" - ocenił.

Dodał, że WOT buduje morale odwołując się do etosu Armii Krajowej, która była "ewenementem w skali światowej". "4. Warmińsko-Mazurska Brygada WOT odwołuje się właśnie do Armii Krajowej, do patronów związanych z Wileńską Brygadą AK, do tego etosu, który kształtuje naszą tożsamość narodową, naszą tożsamość państwową" - powiedział Błaszczak.

Podkreślił, że WOT są najsilniej związane ze społecznościami lokalnymi. "Życzę wam tego, by umiejętności, które doskonalicie, które posiadacie, były wykorzystywane jak najrzadziej, żebyście zawsze byli wierni przysiędze, którą przed chwilą złożyliście" - powiedział szef MON.

W liście do nowo zaprzysiężonych, odczytanym podczas uroczystości w Morągu przez wojewodę warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego, premier Mateusz Morawiecki napisał, że wypowiedzenie słów roty przysięgi to dla każdego żołnierza zwieńczenie trudu szkolenia i potwierdzenie zobowiązania wobec ojczyzny.

Szef rządu zaznaczył, że Wojska Obrony Terytorialnej, najmłodsze wśród rodzajów Sił Zbrojnych RP, mają ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, a żołnierze tej formacji są szczególnie związani ze swym regionem, utrzymują gotowość do obrony kraju, chronią i wspierają lokalną społeczność w sytuacjach kryzysowych.

"Istotę służby WOT najlepiej oddają słowa Waszej dewizy - jesteście +zawsze gotowi, zawsze blisko+" - podkreślił premier.

Gratulując ochotnikom decyzji o wstąpieniu do WOT, Morawiecki ocenił, że podjęli się oni szlachetnej i odpowiedzialnej misji, jaką jest służba Rzeczypospolitej i jej obywatelom.

Premier przypomniał w swoim liście, że przysięga odbywa się w roku obchodów 100-lecia niepodległej Polski. "W tym czasie odwołujemy się szczególnie do chlubnej tradycji polskiego oręża i bohaterskich postaw obrońców naszej Ojczyzny. Bądźcie dumni z tego dziedzictwa i pamiętajcie, że jesteście jego spadkobiercami. Każdego dnia służby utrwalacie przecież bezpieczeństwo Polski i Polaków" - napisał.

Morąg jest siedzibą pierwszego z pięciu batalionów lekkiej piechoty, jaki został sformowany w ramach 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT im. kpt. Gracjana Fróga ps. "Szczerbiec". Pozostałe bataliony powstają w Braniewie, Giżycku, Ełku i Olsztynie.

Budowa Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego rodzaju sił zbrojnych - obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych - rozpoczęła się na początku 2017 r. W pierwszym etapie utworzono Dowództwo WOT i trzy brygady na terenie Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W drugim etapie powołano brygady w woj. warmińsko-mazurskim i dwie w mazowieckim. Obecnie rozpoczęto też formowanie brygad w kolejnych województwach.

Na razie w WOT służy blisko 9 tys. żołnierzy, w tym ponad 7 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i 1,6 tys. żołnierzy zawodowych. Docelowo będą liczyły 53 tys. żołnierzy w 17 brygadach. Mają ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi, a ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań WOT w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.