Królowa Elżbieta skończyła 92 lata

Służby prasowe Buckingham Palace umieściły życzenia urodzinowe dla władczyni na Twitterze, a gwardia podczas uroczystej zmiany warty przed zamkiem w Windsorze odegrała "Happy Birthday".

Królowa obchodzi urodziny dwa razy w roku: oprócz tych właściwych, 21 kwietnia, uroczyste oficjalne obchody to tzw. Trooping of the Colour, czyli defilada 1400 żołnierzy, 200 koni i 400-osobowej orkiestry wojskowej, organizowana zwykle w drugą sobotę czerwca. Zwyczaj ten zapoczątkował król Jerzy II ze względu na pogodę.