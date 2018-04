Papież skierował wideoprzesłanie do młodych Kubańczyków

Do pokochania Jezusa i umiłowania swojej ojczyzny zachęcił Papież młodych Kubańczyków w skierowanym do nich wideoprzesłaniu z okazji spotkania osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży w tym kraju.

Odbywa się ono w stolicy kraju, w Hawanie, a jego tematem są przyszłe Dni Młodzieży: światowe w Panamie i kubańskie w Santiago.

Oby przyszłe Światowe Dni Młodzieży w Panamie i te na Kubie w Santiago – powiedział Ojciec Święty - nie były tylko jednorazowym wysiłkiem. I idźcie dalej, abyście mogli odkryć, że każdy może pogłębiać swą wiarę i można ciągle budować wspólnotę Kościoła kubańskiego na dziś i jutro, ojczyznę, którą jest Kuba na dziś i jutro; bądźcie pewni, że nie jesteście sami i że budować można tylko wtedy, gdy rozpoczyna się od konkretnej wspólnoty, do której należymy, gdzie angażujemy nasze życie i kszłtujemy nasze powołanie. Zachęcam was, abyście szli ciągle do przodu: patrzcie przed siebie, kochajcie waszą ziemię, kochajcie Jezusa, a Maryja Dziewica niech ma was w swojej opiece. Odwagi!