Apel lekarzy i arcybiskupa Paryża w sprawie Francuza w stanie minimalnej świadomości

Być może już dziś, a najpóźniej w poniedziałek zapadnie decyzja o życiu lub śmierci Vincenta Lamberta. W niedzielę i środę o jego prawo do życia upomniał się papież Franciszek. Od 2008 r., po wypadku na motorze, żyje on w stanie minimalnej świadomości. Żona oraz lekarze chcą go odłączyć od sądy żywieniowej. Sprzeciwiają się temu rodzice i rodzeństwo. O jego losie ma zadecydować sąd.