Kolejna próba wprowadzenia w Polsce związków partnerskich

Pary prowadzące homoseksualny styl życia zainicjowały postępowanie przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym, w którym chcą uznania, że przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gwarantujące prawo do zawarcia małżeństwa jedynie kobiecie i mężczyźnie, są niezgodne z Konstytucją RP.

Takie działanie ma wymusić wprowadzenie w Polsce tzw. „związków partnerskich”. Instytut Ordo Iuris, w przesłanej do TK opinii, wskazuje, że skargi inicjujące to postępowanie są całkowicie bezzasadne, a Konstytucja chroni tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz zakazuje wprowadzania (instytucjonalizacji) wszelkich związków alternatywnych.

Toczące się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowanie zainicjowały cztery pary osób prowadzących homoseksualny styl życia, którym kierownicy Urzędów Stanu Cywilnego odmówili możliwości zawarcia małżeństwa. Skarżący zwrócili się z wnioskiem do właściwych sądów rejonowych o rozstrzygnięcie, czy przyczyny wskazane przez kierowników USC uzasadniały odmowę przyjęcia ich oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji sądy przyznały rację kierownikom USC.

W złożonych do Trybunału skargach konstytucyjnych Skarżący wnoszą o stwierdzenie, że art. 1 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – stanowiący, że „małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński” – jest niezgodny z Konstytucją, ponieważ nie pozwala na zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci lub przynajmniej nie przewiduje żadnej innej formy instytucjonalizacji tego typu związków.

- Skarżący próbują obejść art. 18 Konstytucji, argumentując, że skoro art. 47 Konstytucji chroni prywatność i życie rodzinne, to znaczy, że nakazuje wprowadzenie małżeństw osób tej samej płci lub przynajmniej „związków partnerskich”. Rozumowanie to jest oczywiście bezpodstawne i absurdalne, a poza tym opiera się na całkowicie sprzecznym z Konstytucją założeniu, że dwie osoby prowadzące homoseksualny styl życia to rodzina – wyjaśnia dr Marcin Olszówka, ekspert Instytutu Ordo Iuris.

Instytut Ordo Iuris w przekazanej Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii podkreśla znaczenie dla polskiego porządku prawnego art. 18 Konstytucji, zgodnie z którym „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Konsekwencją tego przepisu jest nie tylko zakaz wprowadzania „małżeństw jednopłciowych” czy poligamicznych, ale również zakaz instytucjonalizacji jakichkolwiek innych związków alternatywnych wobec małżeństwa (np. tzw. „związków partnerskich”).