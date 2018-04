Argument o zwiększeniu roli prezydenta jest racjonalny - uważa rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Jeśli decydujemy się na wybór prezydenta w wyborach powszechnych i posiada on bardzo mocny mandat społeczny, warto też go wyposażyć w odpowiednie uprawnienia -ocenił..

Łapiński był pytany w czwartek w TVN24 o słowa doradcy prezydenta, prof. Andrzeja Zybertowicza, który zasugerował, że być może dobrze byłoby uprawnienia prezydenta dopasować do jego wysokiego poziomu legitymizacji.

Według Łapińskiego "jest to jedna z koncepcji". Jego zdaniem argument o zwiększeniu roli prezydenta jest racjonalny. "Jeśli decydujemy się na wybór prezydenta w wyborach powszechnych i posiada on bardzo mocny mandat społeczny, to warto też go wyposażyć w odpowiednie uprawnienia" - podkreślił minister.

"Prezydent powiedział, że chodzi o to, żeby porozmawiać - żeby Polacy dyskutowali, żeby były różne koncepcje dyskutowane i analizowane, a na koniec decyzje. W ewentualnym referendum, już takim dotyczącym konkretnego projektu konstytucji, wypowiedzą się obywatele. To obywatele potem zdecydują jaką chcą konstytucję" - podkreślił.

Łapiński zapowiedział, że podczas zorganizowanej 26 kwietnia przez prezydenta Andrzeja Dudę debaty konstytucyjnej z udziałem ekspertów i samorządowców, "zapewne zostaną przedstawione konkluzje dotyczące dotychczasowych dyskusji o konstytucji i propozycje na kolejne miesiące".

Rzecznik prezydenta został zapytany o Ankietę Konstytucyjną 2017 - dokument, w którym na kilkanaście szczegółowych pytań, dotyczących zmian w konstytucji odpowiadali zaproszeni przez PiS eksperci. Ankieta została zaprezentowana w poniedziałek w Warszawie.

Prof. Anna Łabno poinformowała, że w ankiecie został omówiony "szeroko pojęty system rządów" w Polsce, a w tym pozycja ustrojowa prezydenta. Jak mówiła, większość ankietowanych wskazała, "że podstawowym celem powinno być stworzenie jednego, silnego ośrodka władzy". "Mam tu przede wszystkim na myśli władzę wykonawczą - ośrodka, który nie byłby skonfrontowany z innym - prezydenckim" - wyjaśniła.

"Bardzo doceniana inicjatywa, bo jeśli partia rządząca była zdolna do tego, żeby wydać tak poważny dokument (...) to jest właśnie element działalności partyjnej, którą należy pochwalić" - podkreślił rzecznik prezydenta. Jak zauważył, w ankiecie pojawiło się "dużo różnych pomysłów wskazujących na to, że warto debatować o konstytucji". "To świetnie się wpisuje w propozycję prezydenta" - zaznaczył.

"Są różne głosy, także dotyczące zwiększenia prerogatyw prezydenta, bo też taki głos się pojawił. Ta ankieta dotyczyła całości konstytucji, nie tylko w kwestii +ustrój prezydencki czy nie+" - zaznaczył Łapiński.

3 maja ub.r. Andrzej Duda ogłosił swoją inicjatywę referendum w sprawie zmian w konstytucji. Mówił, że chce, by odbyło się ono w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - 11 listopada 2018 r., albo trwało dwa dni - 10 i 11 listopada.

