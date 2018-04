"Komunia Święta smakuje jak tektura i pachnie jak nienawiść"

BBC The Social (portal społecznościowy skierowany do młodych dorosłych) zarządzany przez BBC Scotland, opublikował 9 kwietnia na Facebooku i na YouTube film zatytułowany "Time for Love".

Film przedstawia reakcję chłopaka, który powstrzymuje się od pocałowania swojego partnera w parku z powodu obecnych tam osób i ich poglądów na temat związków tej samej płci.

Wideo daje niepochlebny portret wszystkich w parku, którzy negatywnie reagują na parę. W poście na Facebooku, w którym zamieszczono wideo, napisano: "Tak właśnie odczuwana jest homofobia w 2018 roku".

To jeszcze nie wszystko. Wideo przedstawia parodię Eucharystii (!). Ksiądz na filmie zamiast hostii podnosi krakersa (!). "Wydaje mi się, że Jezus zaoszczędził wiele czasu, kiedy umarł za wszystkie nasze zbrodnie, a który zmarnowałby nauczając małe umysły, że miłość nie jest grzechem" - mówi narrator. Następnie widzimy ulicznego kaznodzieję. "Zobacz go, on myśli, że to jest wiara" - kontynuuje młody człowiek, a po chwili nazywa kaznodzieję "biblinym roznosicielem kłamstwa o Jezusie". Po czym wideo wraca do księdza, który umieszcza krakersa na języku klęczącej kobiety, a ta następnie wykonuje znak krzyża. "Ale pod całym tym hałasem" - kontynuuje narrator podczas tej sceny - "smakuje jak tektura i pachnie jak nienawiść".

Biskup John Keenan z Paisley w Szkocji powiedział dla katolickiego "Heralda", że film był obraźliwy dla katolików zarówno w użytych słowach, jak i obrazach. "Ośmiesza i poniża wiarę zwykłych katolików. Szczególnie w czasach, gdy katolicy doświadczają w Szkocji coraz więcej nadużyć i uprzedzeń. Nie możesz sobie wyobrazić wideo, które traktuje w ten sposób jakąkolwiek inną religię. BBC musi być ostrożna. Musi zadać sobie pytanie, czy nadal jest nadawcą w interesie publicznym, a może promuje jedynie konkretne interesy".

Archidiecezje St. Andrews i Edynburg skrytykowały również sugestię wideo, że ortodoksyjne chrześcijaństwo, w tym katolicyzm, zachęca do publicznej nienawiści do homoseksualistów. Archidiecezja opublikowała także oświadczenie na swojej stronie na Facebooku 13 kwietnia, w którym cytuje Katechizm Kościoła Katolickiego dotyczący homoseksualizmu:

"KKK 2358 Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich stanowi trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i – jeśli są chrześcijanami – do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji. KKK 2359 Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Dzięki cnotom panowania nad sobą, które uczą wolności wewnętrznej, niekiedy dzięki wsparciu bezinteresownej przyjaźni, przez modlitwę i łaskę sakramentalną, mogą i powinny przybliżać się one – stopniowo i zdecydowanie – do doskonałości chrześcijańskiej."