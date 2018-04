Duda: Tak jak Polakom, tak Żydom zależy, by prawda historyczna była jedna

W czwartek przed Pomnikiem Bohaterów Getta z udziałem najwyższych władz państwowych, w tym premiera Mateusza Morawieckiego, marszałków Sejmu i Senatu oraz ministrów odbywają się uroczystości z okazji 75-lecia wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Prezydent zaznaczył, że w czasie gdy wybuchło powstanie, polskie państwo w sensie geograficznym i politycznym nie istniało, "ale były polskie władze na emigracji, na zachodzie Europy i byli Polacy, którzy pomagali Żydom traktując ich jako swoich braci, jako współobywateli".

"Dlatego jestem przekonany, że tak jak Polakom, tak samo Żydom - obywatelom polskim - ogromnie zależy na tym, aby prawda historyczna była jedna; prawda o ich bohaterstwie, o ich niezłomności, o ich odwadze, ale także o postawie wszystkich, którzy wówczas wokół byli" - oświadczył Andrzej Duda.

"Dlatego jestem przekonany, że gdy ktoś mówi o odpowiedzialności polskiego państwa, czy współodpowiedzialności polskiego państwa za Holokaust, to rani to nie tylko Polaków, ale rani to także Żydów - polskich obywateli, (rani) także pamięć tych, którzy polegli pod polską i żydowską flagą. Rani nie tylko dlatego, że jest oszczerstwem i zniewagą, ale rani także dlatego, że rozmywa odpowiedzialność ich morderców, niemieckich nazistów" - podkreślił prezydent.

"Dziś dzięki bohaterstwu powstańców getta warszawskiego, dzięki ich odwadze, Izrael ma wspaniałą i silną armię. To oni są bohaterami i wzorami dla izraelskich żołnierzy, ale są bohaterami obydwu naszych krajów, Izraela i Polski, jako polscy obywatele. I także tu, w Polsce, nigdy nie zapomnimy ich męstwa, bohaterstwa, poświęcenia i odwagi" - powiedział prezydent.

"Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć powstańcom getta warszawskiego" - zakończył prezydent.

"Mój kraj dziś radośnie świętujący niepodległość pochyla głowę przed bohaterami getta warszawskiego" - oświadczyła ambasador Izraela w warszawie. Anna Azari podkreśliła, że "młodzi ludzie, który rozpoczęli powstanie walczyli o godność człowieka". Jak mówiła, odwaga tych młodych ludzi z warszawskiego getta była inspiracją dla 600 tys. żydowskich mieszkańców Palestyny, którzy w 1947 r. zostali zmuszeni do walki przeciwko wielomilionowym krajom arabskim. "Wśród nich było również wielu ocalałych z Zagłady" - wskazała.

"Odwaga była też potrzeba Dawidowi Ben Gurionowi, urodzonemu w Płońsku, żeby w prawie beznadziejnej sytuacji podjąć decyzję o ustanowieniu państwa Izrael" - powiedziała Azari. "Odwaga była potrzebna 600 tys. mieszkańcom tego małego kraju, żeby w latach 50 przyjąć ponad milion żydowskich uchodźców z Europy i z krajów arabskich" - dodała.

Zdaniem ambasador Izraela, odwaga jest także dziś potrzebna Izraelczykom, żeby w sytuacji stałego zagrożenia, uratować wartości demokracji i wolności.

Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Ronald S. Lauder Lauder podkreślił w swoim wystąpieniu podczas obchodów 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim, że prócz niego było i więcej tragicznych wydarzeń.

"Wszyscy znamy też pozostałe wydarzenia, takie jak obozy zagłady i fakt, że zostały one stworzone i utrzymywane przez niemieckie siły zbrojne. Żydzi, chrześcijanie i inni zostali tam zamordowani. W całej Europie, i tutaj, w Polsce, były odważne osoby nieżydowskiego pochodzenia, które ryzykowały swoje życie, by ratować żydowskie rodziny; były też i takie, które tak w całej Europie, jak i tutaj, w Polsce oszukały żydowskie rodziny i zdradziły oraz zabrały ich własność" - mówił.

"To fakty, o których nie możemy zapomnieć, którym nie możemy zaprzeczyć" - podkreślał Lauder.

Apelował jednocześnie do zebranych o to, by "skoncentrować się na tym, co nas łączy - na naszej wspólnej historii, na naszej przyjaźni, na wspólnych więziach oraz na prawdzie".

"Jesteśmy tutaj, aby pamiętać o tych więziach. Wszyscy Polacy walczyli z nazistami; tutaj - Polacy żydowskiego pochodzenia w warszawskim getcie oraz później, Polacy-katolicy w powstaniu warszawskim w 1944 r. To specjalna więź, której nikt nie może zniszczyć" - powiedział Lauder.

"Wszyscy tutaj zgromadzeni, powinniśmy się zainspirować tymi młodymi wojownikami, kiedy będziemy stawać przed kolejnymi wyzwaniami naszego życia; powinniśmy czerpać od nich siłę i odwagę; wiem, że ja na pewno będę" - oświadczył.

Podkreślił jednocześnie, że "choć naziści zostali pokonani (...) to opresja i ciemiężcy nie odeszli". "Potrzebujemy dziś siebie nawzajem jak nigdy wcześniej: Żydzi i katolicy, Polacy, Amerykanie - wszyscy wolni ludzie muszą powstać wspólnie i upewnić się, że nasze dzieci i wnuki nigdy nie doświadczą tego horroru, który miał tu miejsce 75 lat temu" - zaznaczył Lauder.