Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”.

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Idźcie na cały świat nie musi oznaczać wyjazdu do krajów misyjnych. Przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, coraz częściej mieszkamy i pracujemy w środowiskach, które tak daleko odeszły od chrześcijaństwa, że już prawie nie znają Jezusa i Jego Ewangelii. Możemy zatem powiedzieć, że prawie wszyscy żyjemy na terenach misyjnych. Po drugie, dostęp do internetu sprawia, że zasięg naszego oddziaływania poprzez strony internetowe, portale społecznościowe jest praktycznie ogólnoświatowy. Warto zastanowić się, co możemy zrobić, by Dobra Nowina o Jezusie znalazła się na smartfonach, iPadach, komórkach, szczególnie dzieci i młodzieży. Nakaz misyjny Jezusa „Idźcie i głoście” wzywa do nowego entuzjazmu i radości wiary, ale i do odwagi wobec możliwego hejtu, oporu i sprzeciwu.