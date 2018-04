Ekspert podatkowy: Obniżenie CIT do 9 proc. należy przyjąć z uznaniem

Propozycję premiera Mateusza Morawieckiego ws. obniżenia CIT z 15 do 9 proc. dla małych i średnich firm należy przyjąć z uznaniem - ocenił PAP ekspert podatkowy Rafał Iniewski. Zwrócił uwagę na dużą różnicę między stawką podstawową a obniżoną, co może prowadzić do sztucznego dzielenia firm.