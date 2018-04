Archeolog dostał list z pogróżkami napisany... starożytną greką

Dziennik "Corriere della Sera" opisuje w niedzielę zdarzenie z małego miasta Acquaviva delle Fonti, koło Bari, gdzie szefem wydziału do spraw robót publicznych w magistracie jest archeolog z zawodu Austacio Busto. Jest on najważniejszym świadkiem w śledztwie dotyczącym korupcji. Ujawnił ją po tym, gdy przedsiębiorca próbował mu wręczyć 5 tysięcy euro łapówki w zamian za pomoc w wygraniu przetargu na remont miejscowego teatru.

Busto opowiedział o tym burmistrzowi i obaj złożyli doniesienie na posterunku karabinierów. Potem zadenuncjował kolejny podobny przypadek.

Dzięki przekazanym przez niego informacjom w lipcu zeszłego roku aresztowano łącznie 11 osób zamieszanych w korupcyjny system. W najbliższych dniach ma on złożyć zeznania na jednym z procesów, wytoczonych w rezultacie dochodzenia.

Tuż przed rozprawą urzędnik otrzymał list z pogróżkami napisany greckim klasycznym alfabetem i to - jak podkreśla gazeta - pewną ręką, bezbłędnie i z właściwie postawionymi akcentami.

Fragment starożytnej tragedii Ajschylosa o Agamemnonie archeolog natychmiast uznał za pogróżki bowiem wymieniona jest w nim postać Parysa, a włoską wersję tego imienia - Paride ma jego syn. "Właśnie to mnie niepokoi"- powiedział Busto. Dodał również: "Oczywiste jest to, że osoba, która napisała ten list, ma światły i wyrafinowany umysł, wie co robię i zna moją rodzinę".

Ten najdziwniejszy list z pogróżkami jest obecnie badany przez karabinierów, którzy również twierdzą, że ma on charakter groźby. Świadczą o tym między innymi przytoczone słowa z tragedii o "okrutnym losie".

"Zrobiłbym drugi raz to samo i idę naprzód"- powiedział dziennikowi Austacio Busto.