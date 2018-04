Syryjski biskup: Broń chemiczna pretekstem

Zdaniem bp. Audo, w Syrii dzieje się to, co wcześniej zrobiono w Iraku, gdzie pod pretekstem broni chemicznej zniszczono kraj. - Ludzie nie są głupi i to zrozumieli - dodał hierarcha, który stoi na czele Caritas Syria.

Ma on poważne wątpliwości co do tego, że reżim Baszara al-Asada użył broni chemicznej w Dumie. - Jak to możliwe, że Asad użyłby broni chemicznej, by się bronić? To nielogiczne - stwierdził bp Audo.

Wyraził przekonanie, że „Amerykanie i Rosjanie wykorzystują Syrię jako pretekst, by prowadzić ze sobą wojnę i bronić swych interesów międzynarodowych”.

Według doniesień mediów, w wyniku ataku chemicznego na szpital w Dumie, do którego doszło 7 kwietnia, zginęło 70 osób, a pół tysiąca zostało rannych. O dokonanie ataku oskarżane są siły Asada, które walczą o odzyskanie tego regionu Syrii z rąk rebeliantów