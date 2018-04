Chłopiec, który stał się duchem

Historia Martina Pistoriousa jest porażająca. Chłopiec zapadł w śpiączkę w wieku 12 lat. Początkowo nic nie wskazywało na taki rozwój choroby. Martina bolało gardło i odczuwał przewlekłe zmęczenie. Z czasem jego stan się pogarszał, tak bardzo, aż zapadł w śpiączkę. Lekarze byli przekonani, że Martin nie ma kontaktu ze światem, że chociaż organizm podtrzymuje funkcje życiowe, to chłopak nie ma świadomości. Sytuacja zaczęła ulegać zmianie, gdy w życiu Martina pojawiła się terapeutka imieniem Virna. Kobieta dużo do niego mówiła, zadawała pytania. Z czasem zauważyła pewne powtarzające się reakcje Martina - na przykład delikatny uśmiech (w określonych sytuacjach) czy kręcenie głową. To ona namówiła rodziców 25 latka, by zabrać go na badania do Centrum Alternatywnych i Wspomaganych Metod Komunikacji.

Dalsze badania potwierdziły, że Martin nie utracił świadomości, że cały czas wiedział, co dzieje się wokół, jednak nie był w stanie samodzielnie komunikować się z otoczeniem. Rozpoczął się długotrwały proces "budzenia" Martina do tego, by znowu nawiązać kontakt z innymi ludźmi, tym razem za pomocą syntezatora mowy.

Z czasem, w efekcie długiej rehabilitacji, Pistorious nie tylko wybudził się ze śpiączki, ale też nauczył się samodzielnie obsługiwać komputer z syntezatorem. Jego stan zdrowotny polepszył się na tyle, by podjąć prace informatyka.

Martin podkreśla, że w czasie tych blisko 13 lat śpiączki czuł się jak duch. Wiedział, co dzieje się wokół niego, ale czuł się zamknięty we własnym ciele, nie mając możliwości jakiegokolwiek kontaktu z otoczeniem. Dzięki determinacji terapeutki, która nie traktowała go jak rośliny, ale pełnowartościowego człowieka udało się odkryć, że Martin jest świadomy tego, co dzieje się wokół. Następnie, dzięki konsekwentnemu wysiłkowi jego rodziców udało się doprowadzić go do stanu, w którym może funkcjonować w społeczeństwie. Poznaj niezwykłą historię chłopca, który stał się duchem:

Martin Pistorius | My Way Back to Words | TEDxKC

TEDx Talks