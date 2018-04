Miłość odrzucona, miłość uwielbiona

Zaszła zatem pomyłka. Tak, jakby ktoś wyrzucił na śmietnik lekarstwo ratujące życie albo kupon przynoszący wysoką wygraną w totolotka. Okazuje się, że pomyłka ta zawładnęła ludzkimi sercami i wciąż powraca, aby nas oszukiwać. „Wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić” – głosi Piotr.

Piotr stawia diagnozę: „Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy”. Jakże temu odpowiada dzisiejszy klimat bezinteresownej nieżyczliwości, w którym żyjemy. Wystarczy mała iskierka i dochodzi do awantury. Staliśmy się cywilizacją żółci, w której za szczyt społecznej sprawności uznawany jest cios prewencyjny, przejawem zaś wyrafinowanej inteligencji złośliwa riposta. I mimo że wszystkim w tym żyje się źle, wszyscy do tego przywykamy. Cywilizacja żółci wymyśliła wiele metod reagowania na zło: donieś policji na męża, zadzwoń przeciw rodzicom na niebieski telefon, podaj lekarza do sądu, obrzuć duchownych błotem pedofilii, aż przestaną się wypowiadać w sprawach aborcji i pigułki. „Wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy”. Gdzie on przebywał? W jakim więzieniu? Twego serca i twoich myśli: „Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego” (1 J 3,15).

Ale jest wyjście, Dobra Nowina: „Bóg wskrzesił z martwych Jezusa, czego my jesteśmy świadkami”. Tego Jezusa, którego się wyparliśmy za każdym razem, gdy daliśmy się przekonać, że nie warto zbytnio innym ufać, nie należy kochać, nie opłaca się przebaczać. Bóg przygotował światu antybiotyk. Dobrowolną ofiarę Boskiego Baranka. Lecz za Barankiem idą owieczki, nie wilki. Kto jest gotów uwierzyć temu ogołoconemu Biedakowi z rękami przybitymi do krzyża w geście otwarcia? „Pokutujcie więc i nawróćcie się”. Ksiądz Dolindo na jednym ze zrobionych przez siebie krucyfiksów umieścił napis: „Nie bądź porywczy, szanuj każdego człowieka, nie przeklinaj, nie mów brzydkich słów, które zadają rany, kochaj pokój. Każde złe słowo jest raną na Moim Sercu!”.•