Biskup komentuje "latającą" Hostie podwieszoną do drona

Ordynariusz brazylijskiej diecezji Palmares skomentował za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych różnego rodzaju kontrowersyjne pomysły, jakie realizowano w czasie liturgii w Wielkim Tygodniu (na przykład w Brazylii), a których nagrania pojawiły się i zyskały ogromną popularność w Internecie. W mediach społecznościowych krążą m.in. filmy z "latającą" Hostią - która jest wprowadzana do kościoła za pomocą drona oraz nagrania z liturgii, a czasie której... eksplodowała petarda.

Bp Soares da Costa mocno krytykuje tego rodzaju "urozmaicenia" w przestrzeni sacrum. Tłumaczenie jego komentarza na język polski opublikował polski misjonarz, o. Kasper M. Kaproń OFM:

„Ból...

Pajacowanie, szukanie innowacji, petardy w trakcie liturgii i inne szokujące zachowania do jakich doszło podczas Wielkiego Tygodnia, upublicznione przez portale społecznościowe.

Wszystkie te zachowania mają swoje źródło w dwóch nieszczęściach: nieznajomość tego, czym jest liturgia oraz błędnie pojętej kreatywności w życiu liturgicznym Kościoła.

Nieznajomość spójnej teologii liturgii i tego, w co Kościół wierzy, jak również odejście od wielkiej Tradycji, przypomnianej przez Sacrosanctum Concilium prowadzi do różnego rodzaju nadużyć i zachowań prostackich, odbiegających od zasad i obcych naturze liturgii.

Natomiast źle rozumiana „kreatywność” w liturgii otwiera drzwi do wszelkiego rodzaju ekshibicjonizmu, groteskowości, subiektywizmu, lekkomyślności, a ostatecznie do zbezczeszczenia świętych tajemnic Chrystusa ... W liturgii nie ma miejsca dla tak pojetej kreatywności! Liturgia jest wiernością!

Liturgia Kościoła umiera ... A wraz z nią samo życie Kościoła, gdyż liturgia stanowi o tożsamości Kościoła.

Wierni natomiast, w świętej niewiedzy, prowadzoni przez niewiernych lub po prostu nieświadomych i niekompetentnych duszpasterzy, oklaskują ... W ten sposób wiara katolicka degeneruje się. Tyle tylko jak długo?!

Obawiam się, że już teraz chrześcijanie wschodni - zjednoczeni ze Stolicą Rzymską lub nie - nie uważają nas już za Kościół Chrystusowy.”