Niedziela Bożego Miłosierdzia

Kult Bożego Miłosierdzia związany jest z objawieniami skromnej zakonnicy ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Marii Faustyny Kowalskiej, której w 1935 roku objawił się Jezus, polecając jej, by głosiła orędzie o Bożym Miłosierdziu całemu światu.



Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.





17 sierpnia 2002 r., podczas pielgrzymki do Polski, św. Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu i poświęcił sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach.



Na całym świecie są miliony czcicieli Bożego Miłosierdzia. W samych Stanach Zjednoczonych mieszka ich ok. 800 tys. Kult jest bardzo rozpowszechniony w Ameryce Południowej i Afryce, a także w takich krajach, jak Filipiny, Korea i Nowa Zelandia.



W swojej ostatniej książce „Pamięć i tożsamość” św. Jan Paweł II poświęcił Miłosierdziu Bożemu oddzielny rozdział zatytułowany „Tajemnica Miłosierdzia”. Papież wyjaśnia, że chciał spopularyzować doświadczenie siostry Faustyny, gdyż należy ono do skarbca Kościoła powszechnego.