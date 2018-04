Kard. Cordes o interkomunii: To zerwanie z tradycją pierwszych wieków

Dołączył on tym samym do 7 niemieckich biskupów, którzy nie zgadzają się z opinią episkopatu, który zaproponował, by protestanccy współmałżonkowie katolików mogli przystępować do komunii Kard. Cordes to były przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum. Należał do grona najbliższych współpracowników Jana Pawła II. Był jednym z pomysłodawców Światowych Dni Młodzieży. Komentując decyzję niemieckiego episkopatu zauważył, że propozycja jego rodaków jest sprzeczna z dobrze udokumentowaną tradycją pierwszych wieków chrześcijaństwa. We pierwotnym Kościele, który również zmagał się z błędami i herezjami, przyjmowanie Ciała Chrystusa było widzialnym znakiem jedności Kościoła. Przyjęcie komunii było równoznaczne z podzielaniem tej samej wiary. Niemiecki purpurat przypomina ponadto, że tak zwana interkomunia jest też sprzeczna z oficjalnym nauczaniem Kościoła, wyrażonym między innymi w adhortacji Benedykta XVI Sacramentum caritatis.