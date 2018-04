Kard. Cordes o interkomunii Niemczech: To zerwanie z tradycją pierwszych wieków

Propozycja niemieckich biskupów w sprawie dopuszczania do komunii niekatolików jest nierozważna z teologicznego punktu widzenia i stanowi zerwanie z tradycją, której przestrzegano od pierwszych wieków chrześcijaństwa – ostrzega kard. Paul Cordes. Dołączył on tym samym do 7 niemieckich biskupów, którzy nie zgadzają się z opinią episkopatu, który zaproponował, by protestanccy współmałżonkowie katolików mogli przystępować do komunii