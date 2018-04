Uniwersytet gregoriański uczy rozeznawania

Jest to inicjatywa Centrum Duchowości Ignacjańskiej, które analizuje sposoby postępowania ograniczające lub utrudniające wewnętrzną wolność. Przedstawiając sposób postępowania zalecany przez św. Ignacego, pragnie pokazać różne zasady, które określają, chronią, pogłębiają i zwiększają wolność, pozwalając na uporządkowanie życia.

Cykl sześciu wykładów, zaplanowanych od 8 marca do 26 kwietnia, ma na celu przybliżenie duchowych doświadczeń założyciela jezuitów dotyczących rozeznawania, wyrażonych nowym językiem, dostosowanym do współczesnego człowieka. Mówi o. Stanisław Morgalla SJ, profesor Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Gregoriańskim: „Reguły św. Ignacego przypominają o rzeczy dosyć banalnej, ale ważnej, że we współczesnym świecie toczy się walka dobra ze złem. I to, co jest jego specyfiką, że ta walka nie dotyczy walk między narodami, między ludźmi, ale dotyczy serca ludzkiego, ona się toczy w naszym sercu. Mnie się wydaje, że przypominanie o regułach św. Ignacego dotyczących rozeznawania duchów czy innych aspektów duchowości jest ważne dlatego, że przypomina nam tę prawdę, że jesteśmy ciągle polem walki i my w tej walce musimy brać czynny udział” – powiedział o. Morgalla.

Ciekawostką jest też to, że ludzie zaproszeni do inicjatywy, czyli występujący jako eksperci od duchowości, to postacie z różnych środowisk. Na przykład reguły o trzymaniu z Kościołem będzie wyjaśniał o. Federico Lombardi, były dyrektor Radia Watykańskiego i rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, a zatem człowiek, który wie, czym jest dzisiaj wierność Kościołowi.

Warto też pamiętać, że sztuka rozeznawania jest jednym z głównych elementów pontyfikatu Papieża Franciszka. Jako wierny syn św. Ignacego czerpie on obficie z duchowości ignacjańskiej. „Temat rozeznania jest bardzo ważny, dlatego, że obecny pontyfikat Papieża Franciszka przebiega pod tym właśnie hasłem. Franciszek, oczywiście, rozeznania nie wymyślił sam, lecz czerpie pełnymi garściami ze swego doświadczenia jako jezuity. Rozeznania nauczył się od św. Ignacego i z Ćwiczeń duchownych naszego założyciela. To, co jest ciekawe, to konfrontacja z regułami, które zostały napisane prawie pięć wieków temu, a które mimo upływu czasu zachowują niezwykłą świeżość i są pod tym względem ciekawym fenomenem. Tłumaczę sobie to w ten sposób, że te reguły powstały z doświadczenia duchowego samego Ignacego i odwołują się jakby wprost do tego doświadczenia. Więc my, kiedy czytamy je dzisiaj, jakby wchodzimy w ten świat, który nam tłumaczy nasze doświadczenie wewnętrzne. Reguły są wciąż aktualne dlatego, że pozwalają nam siebie rozumieć lepiej” – powiedział Radiu Watykańskiemu o. Morgalla.