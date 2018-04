Hiszpańskie obchody Wielkiego Tygodnia z pokutno-pasyjnymi procesjami są niezwykle malownicze, ale to zdjęcie przykuwa uwagę kontrastem. Krzyż – znak bezbronnej miłości na tle wojennych okrętów kojarzących się z militarną siłą. „A Jezus znowu rzekł do nich: »Pokój wam!«” (J 20,21). Zmartwychwstały przynosi pokój, a my wciąż się zbroimy. Czy świat uwierzy kiedyś bardziej w siłę miłości niż w siłę armat?