Tchórzewski: W tym roku rozstrzygnięcie ws. budowy polskiej atomówki

Projekt budowy polskiej elektrowni atomowej będzie kontynuowany, wynika to z ważnych porozumień z KE i deklaracji, jakie złożył polski rząd Komisji Europejskiej przed notyfikacją rynku mocy.

Tchórzewski, który był gościem konferencji Europower, powiedział dziennikarzom w kuluarach, że projekt polskiej atomówki będzie kontynuowany. "Rozstrzygnięcie musi nastąpić w tym roku, jeżeli chcemy dotrzymać ustawy" - powiedział.

W marcu br. minister mówił, że jeśli chodzi o polski projekt jądrowy, rozmawiamy o kwocie 70-75 mld zł. Dodał, że Polska jest w stanie podołać tej inwestycji, ale finansowanie jest trudne ze względu na wysokość kwoty.

"W zakresie naszych możliwości poradzenia sobie z takimi wydatkami, jak energetyka jądrowa, są wątpliwości w KE. Mimo wszystko jednak dalej wyciągają do nas rękę i za to jestem KE wdzięczny. (...) Słucha się naszych argumentów. Mają dla nas czas. To świadczy, że jesteśmy traktowani jako poważny partner i jestem wdzięczny, że takie podejście istnieje" - powiedział wtedy minister energii.