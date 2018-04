Proaborcyjne prawo przyjęto w Wielki Piątek

W Wielki Piątek parlament Cypru przegłosował zgodę na dokonywanie aborcji do 12. tygodnia życia dziecka bez podania przyczyny i do 19 tygodnia, jeśli dziecko zostało poczęte w następstwie gwałtu. Wcześniej Cypr należał do europejskich krajów o najszerszej ochronie życia dzieci nienarodzonych.