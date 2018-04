"Jestem za życiem!" - 15 kwietnia XIII Marsz Świętości Życia

Pod hasłem "Jestem za życiem!" w niedzielę 15 kwietnia ulicami Warszawy przejdzie XIII Marsz Świętości Życia. Jego uczestnicy jak co roku będą manifestować w obronie prawa do życia każdego człowieka. W mediach społecznościowych marszowi towarzyszyć będzie hasztag #adOPCJA, tłumaczący, że każda kobieta, która spodziewa się dziecka, nie musi decydować się na aborcję, ale może urodzić i oddać dziecko do adopcji.