Bp Janiak: Gdyby nie było zmartwychwstania próżna byłaby nasza wiara

W homilii biskup kaliski wskazywał, że zmartwychwstanie jest radosną prawdą wiary dla wszystkich. – Słowo Boże każe nam zatrzymać się nad tajemnicą pustego grobu. Nie łatwo jest wierzyć. Wiara jest łaską. Człowiek wątpi, szuka, doświadcza Boga dźwigając krzyż codzienności, czasem słabości ludzkiej, ale też w chwilach radosnych – zaznaczył celebrans.

Ubolewał, że we współczesnym świecie ludzie nie mają czasu dla Pana Boga. – Niektórzy ludzie nie chcą pamiętać o Panu Bogu, bo wydaje im się, że świat do nich należy. Mają trochę pieniędzy, dobrze powodzi się im, nie mają czasu dla Boga, na modlitwę, sakramenty św. – powiedział kaznodzieja.

Wskazywał, że obecnie na świecie Kościół jest prześladowany jak nigdy dotąd. - Dzisiaj tyle ludzi ginie za wiarę, za przyznanie się do Chrystusa. Dziękujmy Panu Bogu za to, że żyjemy w wolnym kraju, że możemy wyznawać wiarę, przystępować do komunii św. – podkreślał hierarcha.

Zwracając się do młodzieży prosił, aby zwierzyli swoje młode życie św. Janowi Pawłowi II, który 13 lat temu odszedł do domu Ojca. - Niech św. Jan Paweł II tam z nieba prowadzi was, strzeże i pomaga w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych – mówił bp Janiak.

Biskup poświęcił dwa nowe dzwony. Pierwszy z nich jubileuszowy o imieniu Maryja waży 420 kg i jest wotum wdzięczności wspólnoty parafialnej za Bożą Opiekę. Drugi dzwon został nazwany Ojciec Pio z okazji obchodzonej w tym roku 100. rocznicy otrzymania stygmatów. Na dzwonie widnieją słowa „Módl się, żyj nadzieją i nie martw się.

Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem Mszę św. koncelebrowali: ks. prał. Aleksander Gendera, wikariusz biskupi ds. duchowieństwa i ks. Krzysztof Śliczny, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Zdunach.