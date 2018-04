Abp Hoser: Ten kto zbliża się do Boga staje się świadkiem Zmartwychwstałego Pana

W homilii abp Hoser podkreślił, że fakt Zmartwychwstania Chrystusa wciąż jest przedmiotem negacji wielu środowisk. Przeciwnicy Boga stosują dziś tą samą metodologię, którą wykorzystali faryzeusze starając się zaprzeczyć prawdzie o Zmartwychwstaniu. Robią wszystko by nie istniał On zarówno w naszej przestrzeni życia publicznego, świadomości społecznej oraz w naszych sercach. By nie mógł On działa w nas i przez nas w tym świecie - mówił abp Hoser.

Zwrócił uwagę, że jednym z argumentów używanych przez przeciwników Chrystusa jest posądzanie Kościoła o kłamstwo i manipulacje.

Abp Hoser podkreślił, że wierność Bogu wymaga dziś wyjątkowej odwagi i męstwa będącego darem Ducha Świętego. - Dlatego tak ważne byśmy korzystali z sakramentów. Tam możemy spotkać żywego i działającego Boga – przekonywał duchowny. Zwrócił jednocześnie uwagę, że ten kto zbliża się do Jezus, staje się Jego świadkiem w świecie.

Oktawa uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego zakończy się w Niedzielę Bożego Miłosierdzia.