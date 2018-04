Poniedziałek nie tylko lany, ale też i wiany

Jak tłumaczył rzecznik do godz. 10 w poniedziałek, ze względu na silny wiatr strażacy interweniowali ponad 140 razy, a w związku z intensywnym deszczem - 40. Strażacy najczęściej z powodu wiatru byli wzywani na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, a deszczu na Pomorzu.

Powołując się na dane Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, rzecznik PSP podał, że ponad 4 tys. gospodarstw domowych pozbawionych jest nadal dostaw energii elektrycznej. Na Podlasiu bez prądu pozostaje ponad 1630 odbiorców, na Lubelszczyźnie ok. 800, ok. 630 w Łódzkiem, ok. 430 na Podkarpaciu, a ok. 330 na Warmii i Mazurach.

W poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Pomorza ostrzeżenie 1. stopnia w związku z prognozowanym silnym wiatrem.