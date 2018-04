Abp Szal: Brońmy życia!

„Oby w naszej ojczyźnie wzrastał i umacniał się szacunek wobec każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Módlmy się o to, by w Polsce szanse na życie miały wszystkie dzieci, także i te, o których mówi się, że są zagrożone chorobą. One też chcą żyć. Brońmy życia! To wymóg przykazania: nie zabijaj i naturalnego prawa do życia każdego człowieka” - powiedział abp Szal.

Metropolita przemyski zachęcał też, by niedziela, „która powinna być wolna od koniecznej pracy, była poświęcona Panu Bogu i bliźniemu”.