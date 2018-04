Papież: Zmartwychwstanie Chrystusa jest prawdziwą nadzieją świata

„My, chrześcijanie, wierzymy i wiemy, że zmartwychwstanie Chrystusa jest prawdziwą nadzieją świata, tą która nie zawodzi. To siła ziarna pszenicy, moc miłości, która się uniża i daje siebie aż do końca, i która naprawdę odnawia świat” – powiedział Papież w czasie orędzia wielkanocnego, przed udzieleniem błogosławieństwa „Urbi et Orbi”. Nawiązał w nim do obrazu ziarna pszenicznego, które wrzucone w ziemię obumiera i przynosi plon obfity, i staje się swoistą zapowiedzią śmierci i zmartwychwstania Jezusa.